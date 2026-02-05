Spalletti: “L’Atalanta ha preso decisioni giuste, noi tutte sbagliate. Fallo di Bremer? E’ rigore”

05/02/2026 | 23:25:27

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni Mediaset dopo il ko con l’Atalanta: “Loro sono stati più bravi di noi nei momenti determinanti della partita, per cui poi quando si fa a contare un 3-0 è inutile andare a rincorrere le situazioni. Per cui gli si fanno i complimenti alla squadra di Palladino perchè è una squadra che gioca un buon calcio, una squadra costruita bene, si fa i complimenti a tutti e gli si dice bravi. Nelle scelte determinanti, quando la partita si è fatta vera… ci sono dei momenti è lì che scorre per fare le statistiche e poi ci sono momenti dove diventa vera e allora vanno fatte le scelte importanti, bisogna prendere decisioni lucide, veloci: noi queste decisioni le abbiamo prese, ma le abbiamo prese tutte sbagliate, loro le hanno prese giuste. Quando dopo l’1 a 0 ti capitano quelle 4-5 palle… Non la dai giusta, non scegli l’uomo giusto o la giocata giusta… Manca un po’ il riconoscere determinate situazioni. Poi ci sono delle caratteristiche dentro i calciatori che spesso, menomale o purtroppo, gliele vai a riconoscere. Si arriva lì e… Palo, traversa o addosso al portiere. Manca la scelta e la lucidità nel momento più importante. Il fallo di Bremer? E’ rigore. La tocca con la mano, la sfiora. Così non è più calcio? A me interessano altre cose, il mio è un lavoro differente. Quando fai una partita a difendere ci sono troppi di questi rischi qui, poi vai ad inciampare in queste situazioni che ti incasinano tutta la partita. La cosa più difficile per me è riuscire a far credere ai ragazzi domani quello che è accaduto in questa partita”.

foto x juve