Spalletti: “La vittoria sistema tante cose, ma non siamo felici”

10/12/2025 | 23:22:45

Luciano Spalletti ha parlato a Sky dopo Juventus-Pafos: “Era fondamentale vincere, con le vittorie si mettono a posto tante cose. Per quanto riguarda l’analisi della partita, è chiaro che noi dobbiamo fare di più, non siamo contenti, io non sono contento, i ragazzi non sono contenti di loro stessi, in alcuni momenti abbiamo fatto proprio il minimo, ci sono state anche delle situazioni imbarazzanti nel primo tempo. Poi nel secondo tempo ci siamo sciolti un po’ di più e abbiamo avuto un po’ più di tranquillità nel trattare tutto. Siamo stati un po’ in difficoltà. E’ chiaro che noi dobbiamo recuperare un centrale destro, perchè così Kalulu può giocare terzino. Weston lo fa, ma non è che sia un terzino, lo stesso Cambiaso è un calciatore molto offensivo, ma se deve difendere contro il muscolo, contro le sterzate, un po’ di difficoltà ce le ha, perchè la sua qualità è quando spinge e quando va a dare supporto alla squadra in fase offensiva. Però è vero, abbiamo concesso troppo nel primo tempo e sfruttato poco delle qualità che si hanno. Abbiamo sbagliato dei palloni anche stasera, non accorgendoci delle giocate. A volte sembra incredbiile quando si riguardano le cose, che i nostri calciatori non possano andare a cogliere quelle situazioni, invece per il momento è così, però nel secondo tempo molto meglio”.

foto facebook juve