Spalletti: “La trasferta di Cagliari è come una partita di Champions. Per me Adzic non si tocca”

16/01/2026 | 16:20:54

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Queste le sue parole:

“Noi dobbiamo pensare un obiettivo alla volta e attualmente pensiamo solo alla trasferta contro il Cagliari. È il Cagliari la partita di Champions. Le condizioni di Bremer? Bremer sono molto contento di come è tornato e di come sta migliorando partita dopo partita. Lui ha fatto una pulizia totale dentro alla testa e viaggia sempre un po’ con il dosatore, però lui deve cambiare e giocare allo stesso modo con tutti. Contro la Cremonese è stata solo una preoccupazione e se si riescono a togliere dei pezzetti di partite è meglio. In questo momento è dentro poi ragioneremo di partita in partita. È un calciatore fortissimo in tutte le sue espressioni e deve migliorare ancora con la palla nei piedi perchè quando si inserisce può tagliarti in due. Adzic? Dal mio punto di vista ha capacità straordinarie di quelle dei calciatori top. Per me Adzic non si tocca e mi aspetto grandi cose da lui perché c’è la possibilità di trovare un tesoro nascosto”.

Foto: Facebook Juve