Spalletti: “La Nazionale è la cosa più bella che potesse capitarmi. Conte al Napoli? Allenatore molto esperto”

Luciano Spalletti, CT della Nazionale, ha parlato a Sky a margine di un evento.

Diversi i temi toccati dall’allenatore toscano. Queste le sue parole: “Conte l’allenatore giusto per il Napoli? Non lo so, di certo è un allenatore molto esperto. Sono sorpreso dal campionato del Napoli, che ha un grande squadra con grandissimi campioni. Non sarebbe stato possibile fare quello che abbiamo fatto senza grandi giocatori. Non so cosa sia successo. Cambiare tre allenatori un po’ di problemi li crea“.

Su Conte: “Io a un certo punto mi ero messo zitto ad ascoltare perché lui di cose ne sa molte. Perché è vero che poi si chiede sempre di più, però De Laurentiis è quello che ha riportato il calcio a Napoli dopo che era caduto un po’ in disgrazia e ha creato delle grandissime squadre. Ha fatto degli ottimi risultati se si parla di gestione totale, per cui ci sarà da scegliere alcuni momenti per relazionarsi con lui e per ascoltare, perché è uno che sa tantissime cose“.