Spalletti: “La mia Roma era baciata dal sole. Totti? Ho messo al primo posto i risultati della squadra”

Sempre durante la sua lunga intervista a SKY Sport, Luciano Spalletti ha raccontato anche la sua esperienza alla Roma: “Quella era una squadra baciata dal sole di Roma, era una squadra fatta di calciatori che si passavano la palla senza mai mettere in difficoltà i compagni. Il modo in cui devo dartela è come la vorrei ricevere. Per fare così ci vuole tanta qualità. A Roma avevo una squadra piena di campioni, Nainggolan, Strootman, Manolas, Rudiger, Salah. Poi Dzeko, con lui puoi giocare in ogni modo. Dzeko sa segnare e fare assist, gioca un calcio totale, sa segnare, sa venire incontro a fare il regista, sa giocare in profondità. È completo, si trova in ogni calcio che si gioca. Forse il suo limite è che ogni tanto si accontentava delle grandi giocate che faceva. Totti? Penso di essere stato sempre lo stesso con Francesco. Lui ha parlato di fase 1 e fase 2, io sono stato sempre lo stesso, ma queste due fasi richiedevano un atteggiamento diverso. Con Francesco ho avuto un buon rapporto, poi per me contano i risultati della squadra e devo per forza pensare a quello. La Roma meritava di stare in Champions, dovevo portarcela. Io sono sempre stato lo stesso, ciò che cambiava era la situazione. Ho dovuto adottare due comportamenti diversi, ma solo per mettere al primo posto i risultati della squadra. Auguro a Francesco una grande carriera da procuratore.”

Foto: profilo Twitter ufficiale AS Roma