Spalletti: “La mentalità della squadra è cresciuta. Ecco chi mi ricorda Osimhen”

Luciano Spalletti ha parlato a margine del Festival di Casa Corriere al Palazzo Reale di Napoli: “Ieri non siamo entrati in campo nel migliore dei modi, abbiamo un un po’ sporcata la partita. Dovevamo avere subito un’idea sul da farsi. Invece poi abbiamo concesse un paio di occasioni agli avversari che sono stati bravi a sfruttarli. A fine partita ho fatto i complimenti perché abbiamo rimesso a posto le cose. Grazie alle cinque sostituzioni le partite spesso vengono determinate da chi entra a gara in corso. È una regola importante perché con 5 sostituzioni si può cambiare il 50% della squadra e si può di conseguenza ribaltare il risultato, come è successo ieri. Non è facile far capire che chi entra dopo non è una riserva, ma i titolari dei 30 minuti, dei 60 minuti, come dico sempre“. Su Osimhen: “Lo paragono a Weah. È probabilmente meno tecnico, ma è comunque forte dal punto di vista della qualità. Van Basten è più tecnico, ma Osimhen essendo così giovane e può arrivare a quei livelli lì”.

FOTO: Twitter Napoli