Spalletti: “La maglia della Juventus è stata tessuta per vincere. Questo gruppo mi sta dando fiducia”

06/12/2025 | 16:41:27

Spalletti ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Napoli: “La maglia della Juventus è stata tessuta per questo, per vincere le partite. È chiaro che noi non viviamo un periodo bellissimo, però questo deve essere il nostro status normale. Per cui è importante perché ci arrivi con più fiducia, ma dobbiamo essere anime di quelle forti, di quelle libere, senza dover andare a cercare sempre supporto da qualche parte per dimostrare quello che deve essere il nostro futuro. L’importante è vedere che in allenamento si vanno ad acchiappare cose nuove. Perché è questo che vedo e per me è la cosa fondamentale che mi dà fiducia”.

foto x juve