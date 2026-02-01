Spalletti: “La Juventus può diventare fortissima. Kalulu sta diventando totale come Di Lorenzo”

01/02/2026 | 23:45:44

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a DAZN delle ambizioni della Juventus: “Per me diventa fondamentale avere un rapporto con una squadra che vuole giocare a calcio, che vuole divertirsi. Poi passa attraverso quella qualità che si è vista in campo, questo fatto di non essere mai scollegato da quello che è l’andamento della partita, di essere sempre connesso a dover sfruttare l’azione successiva. Ogni tappa non è mai definitiva, c’è sempre quella successiva. A loro avevo già detto che non devono parlare di me, i complimenti li devono fare ai loro compagni, ho una squadra dove realmente c’è la possibilità di diventare una squadra fortissima, proprio per questa amicizia, questa unione, questa qualità. Kalulu? Una posizione fondamentale per dare alternative e per creare un po’ il caos della marcatura e dell’ordine della squadra avversaria. Ha questa capacità di inserirsi al momento giusto. La squadra deve avere questa caratteristica di giocare corto e poi lungo in un attimo. Di Lorenzo? Gli faccio il mio più sincero in bocca al lupo per rivederlo il prima possibile sul campo, è un calciatore che merita tutto il bene del mondo. Lui è un maestro nel fare questo posizionamento nel mezzo spazio, è un giocatore totale come lo sta diventando Kalulu”.

Foto: Facebook Juve