Spalletti: “La forza del Napoli sta nell’intelligenza dei calciatori. Sarà difficile fare meglio di stasera”

Luciano Spalletti, intervistato da Sky Sport, ha commentato la vittoria contro il Legia Varsavia: “Quando si hanno tanto calciatori d’attacco possiamo trovare molte varianti. Possiamo giocare con due trequartisti ed è facile poi trovare la giocata vincente, come ha fatto Insigne oggi. Elmas ha dato disponibilità, Politano lo stesso: quando ci sono questi atteggiamenti è semplice fare le cose. Sono felicissimo, è difficile fare meglio di quello che abbiamo fatto stasera. La forza del Napoli sta sempre nell’intelligenza dei calciatori. Si passa sempre dai risultati di squadra e pensiamo tutti ai risultati collettivi, non a quelli personali. Dobbiamo stare dentro un atteggiamento corretto per cercare i risultati tutti insieme”.

FOTO: Twitter Napoli