Spalletti: “La formazione? Darò un po’ di spazio a qualcuno. Ditemi voi chi volete che giochi. Dall’inizio parte Bereszyński”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Monza.

Queste le sue dichiarazioni: “La formazione? Bisogna fare le cose correttamente, dare un po’ di spazio a chi non ha giocato precedentemente. Ne scelgo 2-3 a partita, poi contro l’Inter si fa un ragionamento un po’ diverso, è giusto così, e si arriva all’ultima. 2-3, non so: chi volete che giochi? Dall’inizio vi dico che gioca Bereszyński”.

Sul percorso Scudetto e sulla soddisfazione del confronto con ADL. “Mi è piaciuto aver dato tutto me stesso. La società ha fatto un grandissimo lavoro per riorganizzare la squadra. Quando parlo di passi corretti significa vincere e valorizzare la rosa. Sarà un futuro brillante, ora non ricordo come ho detto, ma questi sono i passi corretti che citavo. Mi hanno dato la possibilità di lavorare in un certo modo, portando giocatori giovani carichi di qualità e disponibilità. Ci sarà un futuro importante, si può aprire un ciclo con questa squadra. E’ stato una bella serata, il presidente sa scegliere sempre degli ottimi vini, io me ne intendo poco. Ho detto ciò che dovevo dire e sono soddisfatto”.

Ha parlato di programmi col presidente? “Non è giusto che io passi avanti alla società, loro gestiscono queste cose”.

Queste gare finali cosa possono dare per programmare il prossimo anno? “Molto, abbiamo l’obbligo di professionalità indossando questa maglia. La disciplina serve in ogni lavoro e noi l’abbiamo sempre fatta vedere e dobbiamo continuare. La nostra gente lo merita, così come la società”.

Foto: twitter Napoli