Spalletti: “La Champions senza squadre come la Juve stride, non è una questione di soldi”

11/04/2026 | 23:39:45

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a DAZN dopo l’Atalanta: “Sapevamo che fosse dura giocare qui e oggi l’abbiamo toccato con mano, loro sono una squadra forte. Si dice che il gol di Boga sia una casualità, ma gli era capitata un’occasione 10 secondi prima. Ci è capitato tante volte in stagione di essere l’Atalanta della prima mezzora. Secondo me la Champions senza squadre come la Juve stride un po’: ti chiamano e ti dicono che ci devi stare. Non sono tanto discorsi di soldi per comprare giocatori: se non siamo dentro, il prossimo anno non si gioca la Champions”.

foto x juventus