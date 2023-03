Spalletti: “Kvara? Ha fatto un gol degno di Maradona. E’ devastante”

In conferenza stampa, Luciano Spalletti ha commentato il gol di Kvaratskhelia contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Come descrivere il gol di Kvara? Gli faccio i complimenti per la qualità della partita che ha fatto, si è trovato due volte davanti al portiere. Ha creato sempre pericolo, ha fatto un gol degno di Maradona. Questa qualità di avvolgere il pallone nello stretto, per portarselo a calciare in porta con quella rapidità d’esecuzione. Quando ti guarda in faccia e ti viene a puntare diventa devastante, questa volta si può scomodare il più forte del mondo”.

Foto: Instagram Napoli