Spalletti: “Kvara fa la differenza, deve tornare in condizione. Raspadori? E’ come Griezmann”

Luciano Spalletti ha tanto, se non tutto, da giocarsi alla ripresa del campionato. La campagna acquisti del Napoli e l’exploit di Kvaratskhelia hanno permesso ai partenopei di chiudere la prima metà di campionato in vetta alla classifica, ma ora Spalletti non vuole mollare la presa. Ecco le sue parole intercettate a Radio Kiss Kiss: “Dobbiamo cercare di riportare in condizione Kvaratskhelia, lui fa sempre la differenza, anche quando non ha il pallone deve imparare a imporre la sua volontà. Raspadori? Giacomo è come Griezmann. Bereszynski? L’ho visto giocare al Mondiale, come però ho visto molti altri giocatori”.

Foto: Twitter Napoli