Spalletti: “Koulibaly porta tanta roba. Ha il rispetto di tutti per come gioca e per il comportamento”

Le dichiarazioni di Spalletti ai microfoni di DAZN, prima del fischio d’inizio: “Provo sempre le stesse sensazioni. Perché dopo dentro questa partita ci trovo il mio passato, il mio presente e il mio futuro. Diciamo che è una gara importante perché abbiamo impiegato molto tempo per arrivare fin qui. Le scelte iniziali nascono dal fatto che abbiamo trovato un equilibrio. Poi nel giro di due giorni è difficile cambiare. Koulibaly porta tanta roba, ero in cucina quando è tornato e lo chef mi ha visto e mi ha detto: “Guarda che è lui, non è un miraggio”. Si è guadagnato il rispetto di tutti per come si comporta e per come gioca”.

FOTO: Twitter Napoli