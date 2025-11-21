Spalletti: “Koopmeiners? Non è il ruolo che cambia il grande calciatore. In queste tre partite ha fatto vedere le sue qualità”

21/11/2025 | 12:26:31

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“Come sono andati questi giorni di sosta? Abbiamo lavorato, non avevo molti giocatori a disposizione ma abbiamo approfondito cose importanti. Giovedì ho visto qualcosa di nuovo in gruppo, è bella questa disponibilità. E alla Juve sono super organizzati, meglio di così non si può chiedere. Nonostante qualcuno avesse 10 ore di volo, ha voluto esserci in allenamento… Poi qualcuno ha fatto differenziato, ma sono tutti a disposizione. La fatica a segnare? Si fa riferimento ai numeri, che vanno utilizzati ma il vero lavoro è trovare una stabilità dove appoggiare la forza della squadra. Va creata qualcosa che i calciatori riconoscano e che sia una base. Ai ragazzi ho detto che sono in linea con quanto pensavo precedentemente di loro, quindi sono contento di aver trovato quanto speravo. Abbiamo tante cose e sono importanti. Koopmeiners regista? In generale non è il ruolo che cambia il grande calciatore. Il grande calciatore porta sempre il suo stile di gioco dove lo metti. Il calciatore moderno è quello che sa adattarsi alla partita. Noi dobbiamo capire dove vogliamo sfruttare le sue qualità. Lui, in queste tre partite, ha fatto vedere le sue qualità. Sono contento delle sue risposte perchè non era scontato. Lui ci può dare un contributo di esperienza e personalità. Noi abbiamo recuperato dei difensori forti come Kelly e Cabal, perciò possiamo vederlo a centrocampo”.

Foto: Facebook Juventus