Spalletti: “Kolo Muani ragazzo eccezionale. Alajbegovic? Pallino del direttore, lo voleva anche lo scorso anno”

04/08/2026 | 15:47:53

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Chelsea, in programma mercoledì 5 agosto alle 13:30 ora italiana.

Le parole sui nuovi arrivati Kolo Muani e Alajbegovic: “Avere calciatori che vengono con entusiasmo è sempre un vantaggio per la squadra. Li conosciamo, li abbiamo seguiti, prima di loro ne erano arrivati altri due e hanno contribuito a rendere la squadra più forte sulla carta. Ora c’è da trovare gli equilibri della squadra, ma sono soddisfatto del lavoro della società e dell’aver raggiunto questi giocatori. Uno è un profilo giovane e importante, era un pallino del direttore che lo aveva già seguito lo scorso anno. Su Kolo Muani, tutti nello spogliatoio mi avevano parlato di un ragazzo eccezionale, poi come calciatore lo conosciamo tutti, era riuscito a piacere a club importantissimi come PSG e Tottenham”.

Sulle condizioni di Yildiz: “Siamo molto contenti di Kenan, valuteremo domani durante la partita. Cercheremo di farlo essere a disposizione per qualche minuto. Il suo recupero comunque è come ce lo aspettavamo e quindi siamo soddisfatti, la parte medica ha fatto un buon lavoro”.

Sull’attacco a 4 formato da Yildiz, Alajbegovic, Kolo Muani e Conceiçao: “Perché non ci mettiamo anche Zhegrova ed Ekhator? Dipenderà sempre da quanto riescono a stare vicino al pallone e dentro la squadra, da quanto riusciranno a non estraniarsi dalla squadra. La partita è una scatola vuota in cui ci si devono mettere delle cose e noi dobbiamo riempirla questa scatola, dipenderà da questo”.

Infine, un commento sull’avversario di domani: “Mi aspetto di giocare contro una squadra fortissima, con un allenatore bravo e capace. Lui è stato calciatore forte e conosce benissimo il calcio, ho visto qualche spezzone delle amichevoli, si vede già la qualità della squadra e la forza. Sarà una partita impegnativa, ma proprio da queste partite vedremo se saremo già dentro la stagione oppure no. Non si può entrarci piano piano, bisogna partire forte per essere subito al livello di squadre come il Chelsea”.

Foto: X Juventus