Spalletti: “Kolo Muani deve andare di più in giro per il campo. Sbrogliata una matassa che ci siamo creati da soli”

22/11/2026 | 15:21:45

Le parole di Luciano Spalletti a Sky Sport: “Juve a due facce? Non è la prima volta che ci capita poi di dover sbrogliare delle matasse che abbiamo nella testa e che ci creiamo da soli. Non trovare una linea di passaggio più pulita o anticipare l’avversario è una roba che è già successa. I due centravanti? Ma quando ci sono non giocano da due centravanti perchè Kolo Muani gioca esterno, oggi dall’inizio ho provato a farlo giocare centrale perché altrimenti mi trovo con questo sovraccarico sulle fasce, ma quando gli avversari si abbassano lui continua ad andare in difficoltà perché spesso si trova sempre con poche possibilità di trovarsi spazi davanti, questo perché sta troppo fermo. Deve andare più in giro per il campo altrimenti lo spazio non glielo lasciano mai”.

foto x juve