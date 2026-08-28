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Spalletti: “Kessie? Ne stiamo parlando, ma dipende dal Fair Play Finanziario. Nico Gonzalez? Contenti se restasse”

28/08/2026 | 16:40:04

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In conferenza stampa pre partita, Luciano Spalletti ha risposto alla domanda su Franck Kessie, obiettivo concreto del centrocampo della Juventus: “Penso che stiano parlando con Kessie e poi bisognerà vedere se si riesce perché i paletti del Fair Play Finanziario sono stringenti per noi. Kessie è più possibile ma senza uscite per noi diventa impossibile portare gente dentro. Kessie può essere possibile. ù

Su Nico Gonzalez: “Noi siamo contenti se resta con noi e non siamo disposti a regalarlo perché ha un valore importante. Lui é bellino perché sa stare con tutta la squadra e poi sa giocare in più ruoli. Per noi è fondamentale alzare il livello e la società l’ha alzato, perché si tratta di avere il livello da Juventus”.

Foto: X Barcellona