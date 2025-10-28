Spalletti-Juventus, svolta annunciata! Il passaggio decisivo di ieri pomeriggio

28/10/2025 | 20:27:09

Luciano Spalletti viaggia veloce – velocissimo – verso la Juventus, mancano soltanto gli ultimi passaggi formali burocratici. Come vi abbiamo sempre raccontato, c’è sempre stato un solo uomo al comando per la panchina bianconera: Roberto Mancini defilato già da ieri e mai piano B, Palladino blandamente in corsa, nel senso che il focus è sempre stato centrato sull’ex ct della Nazionale italiana, soltanto un clamoroso intoppo avrebbe potuto mettere in corsa il secondo candidato staccato fin dalle prime proiezioni. La giornata di oggi è stata dedicata al perfezionamento dell’accordo con Spalletti, a conferma che non esisteva una corsa a due fino a poche ore fa. Adesso, certo, aspettiamo le firme, ma alla fine può risultare decisivo quanto anticipato ieri pomeriggio: Spalletti ha subito accettato la proposta per un contratto fino a giugno con opzione di rinnovo automatico per un’altra stagione in caso di qualificazione alla prossima Champions League. E da quel momento ha mantenuto la pole, consolidandola, in attesa del nero su bianco.

Foto: FIGC.it