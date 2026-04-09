﻿Spalletti-Juve: manca solo l’annuncio per il rinnovo. Una volata da dicembre

09/04/2026 | 11:15:25

Luciano Spalletti rinnova il contratto che lo legherà alla Juve. Non certo una sorpresa, visto che già lo scorso 29 dicembre avevamo anticipato in un video che sarebbero andati avanti con forza i dialoghi per blindare l’allenatore di Certaldo. Ben oltre le considerazioni, emerse anche nei mesi successivi, che il prolungamento di Spalletti sarebbe stato legato alla conquista della qualificazione Champions da parte della Juventus. Ora siamo a un passo dall’annuncio, c’è grande soddisfazione per il lavoro di Spalletti. Fondamentale il passaggio dello scorso 8 gennaio, in pieno mercato invernale, quando vi avevamo svelato la telefonata di Elkann a Spalletti dopo la vittoria in casa del Sassuolo, complimenti sinceri e desiderio di apparecchiare il rinnovo a prescindere dai risultati. Cosa che sta regolarmente avvenendo, proprio a gennaio avevamo aggiunto che la durata del nuovo contratto sarà biennale (scadenza 2028). Ingaggio di circa 6 milioni a stagione, Spalletti e la Juve ancora insieme a prescindere dal piazzamento Champions che resta il grande obiettivo stagionale.

Foto: X Juve