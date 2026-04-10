﻿Spalletti-Juve 2028: ora è anche ufficiale! La mano sul fuoco andava messa già a dicembre

10/04/2026 | 14:42:47

Luciano Spalletti e la Juve: il matrimonio è stato ufficializzato, rinnovo per altre due stagioni. Prima un video del club bianconero con l’allenatore che informava la squadra, poi con un post (“Luciano Spalletti, il nostro Mister, il nostro futuro”). Con buona pace di chi, lo scorso febbraio, aveva legato il prolungamento del contratto alla qualificazione un Champions. Un fremito di fantasia, addirittura la Juventus stava considerando due o tre allenatori all’estero e lo stesso Spalletti stava valutando un paio di proposte lontano dall’Italia. Balle di dimensioni colossali. Riparare adesso dinanzi all’evidenza dei fatti è troppo semplice: quando si dice la toppa più grande del buco… In realtà la Juventus la famosa mano sul fuoco l’aveva messa dal 29 dicembre quando – come raccontato in esclusiva – stava pensando al rinnovo di Spalletti, una scelta certificata dalla telefonata di John Elkann allo stesso Luciano dopo la bella vittoria in casa del Sassuolo. Gli aspetti formali e burocratici di queste ore sono la sintesi di un lungo lavoro di semina e di totale convinzione. Spalletti e la Juventus, rapporto mai in discussione: la prossima volta meglio metterla la mano sul fuoco per non correre il rischio di bruciarsi davvero…

Foto: X Juve