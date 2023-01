Spalletti ironizza con Dazn: “Eravate mosci in telecronaca, andavate sostituiti”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha così commentato il primo ko stagionale in campionato contro l’Inter: “Loro hanno fatto come fanno sempre, nel senso che cercano di venire addosso con Calha a Lobotka e lì dovevamo essere più bravi a trovare qualche passaggio in trequarti. Non ci siamo riusciti, questa palla ha girato sempre un po’ lenta, senza andare a scavare lo spazio dietro ai centrocampisti. Possiamo fare di più, poi con qualche calciatore siamo stati sotto il livello di sempre. Tipo chi? Tipo voi, vi ho sentiti un po’ mosci nella telecronaca della partita. Andavate sostituti”.

Foto: Twitter Napoli