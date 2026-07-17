Spalletti: “Io devo allenare meglio rispetto alla scorsa stagione. Ho trovato i ragazzi consapevoli”

17/07/2026 | 15:27:34

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa presentando il primo test stagionale della Juventus: “I primi giorni si sono sviluppati tutti seguendo un copione ordinato e organizzato. Li ho ritrovati consapevoli di ciò che non siamo riusciti a fare nello scorso campionato, ma altrettanto consapevoli di quelle che sono le nostre possibilità e di quello che possiamo andare a fare. Ci sono state prestazioni di assoluto livello che hanno determinato questa consapevolezza. Come però ci sono state prestazioni al di sotto di quello che possiamo permetterci. Ed è proprio lavorando su questi difetti che poi dobbiamo andare a preparare la prossima stagione. Io so che devo allenare meglio”. Su Yildiz: “Secondo i nostri pensieri Kenan tornerà e rientrerà subito in gruppo. Poi se servirà faremo un lavoro adatto alle sue necessità e probabilmente si seguirà una strada di lavoro differenziato per cercare di mettergli a disposizione tutto il meglio che possiamo dargli”.

foto x juve