Spalletti: “Insigne si è allenato, può giocare. Leicester? Dobbiamo dimostrare la nostra forza”

Luciano Spalletti, dopo l’ottimo avvio in campionato, è pronto al debutto in Europa sulla panchina del Napoli. Alla vigilia dell’impegno contro il Leicester, il tecnico azzurro è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni: “Massima voglia di andare a ottenere il risultato più alto in questa competizione. La sfida con il Leicester è gara di massimo livello, questa è la bicicletta che sognavamo di pedalare. Bisogna ottimizzare i tempi di recupero, cambiare qualche forza nuova. Mettere qualche calciatore pulito dal punto di vista delle tossine accumulate. Per il momento siamo solo all’inizio e verrà fatto in minima parte, non siamo in condizione di pensare di poter cambiare quattro o cinque calciatori. La nostra professione sarà segnata da quello che faremo in queste partite qui, vogliamo andare a giocarle ed avere confronto di questo livello. Non partite facili, ma partite importanti con avversari come il Leicester dove esibire una forza altrettanto importante”.

Su Insigne: “Si è allenato, ha fatto tutto l’allenamento per cui se dopo aver sviluppato questo le sensazioni domattina saranno quelle ottimali potrebbe essere della partita. Ha subito questa botta ma ha saltato un solo allenamento di quelli più ritmati e quindi è nelle condizioni di essere scelto nella formazione di partenza”.

Foto: Twitter Napoli