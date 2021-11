Spalletti: “Insigne e Fabian Ruiz si sono allenati con grande intensità e sono pronti per partire dall’inizio”

Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida con la Lazio, ha aggiornato in conferenza stampa sulle condizioni di Insigne e Fabian Ruiz: “Sono a disposizione, hanno svolto l’intera seduta in gruppo, con grande intensità e sono pronti per partire dall’inizio”. Su Sarri: “E’ sempre difficile affrontarlo, qui l’hanno visto come organizza il gioco collettivo, tenendo la squadra corta, con la ragnatela di passaggi stretti, la percezione di dove si può far male. Loro stanno anche bene per come si sono mostrati in settimana e sarà una partita vera, di livello”.

FOTO: Twitter Napoli