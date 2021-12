Spalletti: “Insigne, Anguissa e Lozano sono recuperati e saranno convocati”

Intervistato da Radio Kiss Kiss, Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in vista della gara di domani, annunciando tre recuperi importanti.

Queste le sue parole: “Ho finito l’allenamento da pochi minuti. Insigne, Anguissa e Lozano saranno convocati. Non mi chiedere altro, non chiedete quanto possono giocare perché in queste situazioni così equilibrate si possono trovare nuove soluzioni. Per noi è importante fare bene questa partita perché poi avremo la prossima settimana tutta a disposizione, è tanto che non facciamo una settimana-tipo. Dopo tante settimane di apnea e difficoltà a recuperare averli domani ci permetterà di metterli a posto per la prossima partita”.

Foto: Twitter Napoli