Spalletti: “Il Verona è una squadra abituata a fare baruzze e perdere tempo. Marciniak? Solo i milanisti a San Siro hanno visto un buon arbitraggio”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 0-0 con il Verona.

Queste le sue parole: “Abbiamo trovato una squadra che si è chiusa, che ci ha tolto spazio. Bisogna saper occupare gli spazi vuoti, siamo rimasti un pochino troppo a girargli intorno al vuoto scavato senza essere qualitativi come siamo solitamente. Molte difficoltà sono arrivate dalla prova del Verona, squadra abituata a fare baruzze, anche a perdere del tempo come gli è stato concesso anche stasera. Il tempo che viene perso al Maradona non la vedo da nessuna parte”.

Stasera 80% di possesso e zero gol: “Siamo stati meno qualitatitivi di sempre, qualche spazio lo avevamo creato ma non siamo stati bravi ad andarci a giocare in quello spazio. Nella fase di possesso, se lo fai troppo veloce non permetti ai calciatori di sistemarsi, va fatto con un ritmo cadenzato e costante. Questo ti permette di giocarla giusta la palla. Era difficilissimo stasera per l’atteggiamento della squadra avversaria”.

Su Juan Jesus: “Ho visto grande impegno e grande applicazione, la difficoltà che c’è stata oggi l’avrebbero incontrata anche quelli che giocano più spesso. È difficile recuperare in poco tempo dalle scosse emotive che si subiscono in quelle gare lì (riferito alla Champions, ndr). Il fatto di essere andati a metterci qualcuno fresco era una necessità per la gara di oggi, non per la prossima. Noi volevamo vincere questa gara”.

Sulla designazione di Marciniak per Napoli-Milan: “Sulla partita di San Siro, eccetto i milanisti, siamo stati tutti d’accordo su quello che è accaduto. Purtroppo non potremo avere a disposizione due calciatori fondamentali come Kim e Anguissa. Quello che succedere nella prossima non lo so. Stasera La Penna ha diretto bene, ma poteva probabilmente invitare i giocatori del Verona a riprendere più in fretta, troppe interruzioni non vanno bene”.

Sulla prestazione di Di Lorenzo: “È il terzino destro più forte di tanti campionati, non diciamo nulla di nuovo”

Sulla gara di Osimhen: “Aveva bisogno di riprendere confidenza. In questi 25′ ha fatto vedere che lui ha potenzialità superiori agli altri”.

Foto: twitter Napoli