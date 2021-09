Spalletti, il tabù inglese e quella matta voglia di Europa

Stasera alle 21, il Napoli farà il suo esordio stagionale in Europa League sul campo del Leicester. Una sfida che si prospetta intensa e probabilmente cruciale nonostante sia solo la prima delle sei partite decisive per il passaggio del turno. Per gli azzurri battere i britannici a casa loro significherebbe forse “ipotecare” quel primo posto valido per l’accesso diretto agli ottavi di finale (la seconda va ai sedicesimi). Non sarà facile, sia per i valori di Vardy e compagni, sia per un particolare tabù che aleggia sul campo di Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, finora, ha giocato otto partite al cospetto di una squadra inglese, tra Roma e Zenit San Pietroburgo, e non ne ha mai vinta una. Un trend da invertire al più presto, magari iniziando un filotto che porti al trionfo finale.

In virtù di questo, la formazione partenopea in campo sarà la migliore possibile, al netto di infortuni, affaticamenti e quant’altro. Anche Insigne, che appariva in forte dubbio, sta tentando in tutti i modi di esserci. Immagine di un vero capitano, e di una matta voglia di calcio europeo!

Foto: Instagram Napoli