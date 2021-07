Spalletti: “Il più grande rinforzo di questa stagione sarà il pubblico al Maradona”

Con oltre mille tifosi in piazza, dal ritiro di Dimaro ha preso subito la parola il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti: “Il più grande rinforzo che possiamo avere in questa stagione è riavere i nostri tifosi al Maradona. Non è una presenza ingombrante, loro ci stimolano sempre a dare il meglio e quindi li vogliamo al nostro fianco”.

Poi spazio alla presentazione del nuovo staff tecnico, che vede i ritorni anche del preparatore atletico Sinatti e del collaboratore tecnico Calzona, già nello staff tecnico di Sarri.