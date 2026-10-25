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Spalletti: “Il peso degli infortuni? Non mi interessa parlare di chi non c’è. Si deve vincere per i tifosi, loro lottano al nostro fianco”

25/10/2026 | 20:55:46

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Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto contro il Lecce. Queste le sue parole:
“Il peso degli infortuni? Non mi interessa parlare di chi non c’è, anche se ne mancano tanti. Io non vado a giocare la prossima partita con gli infortunati, io vado ad avere la possibilità di rimettere al loro posto le cose con chi c’è. Bisogna misurarsi a muso duro con la forza d’urto a mille, come abbiamo fatto stasera, duellando a tutto campo. Quello è il comportamento giusto. Douglas Luiz ha detto che questa vittoria è anche per me? Si deve vincere in primis per i tifosi della Juventus, per chi ha a cuore la squadra. Poi per loro stessi e anche per me. Lo stadio non è una cornice di pubblico, è una parte del quadro, il tifoso lotta al fianco della Juventus. Dobbiamo dare il massimo di quello che abbiamo”.
Foto: X Juventus