Spalletti: “Il mio futuro? Non preoccupatevi, le valutazioni le faremo dopo. Soprattutto la società”

Nel corso del suo intervento a DAZN, Luciano Spalletti ha toccato anche il tema futuro: “Il mio futuro? Non preoccupatevi, parliamo della partita. Queste sono valutazioni che vengono fatte dopo, vediamo come vanno le prossime partite, perché dobbiamo ancora qualificarci per la Champions League. Mancano appuntamenti che fanno parte della valutazione complessiva che soprattutto la società farà a fine anno, per cui si va a pensare alla prossima gara con grande serenità“.

Foto: sito ufficiale Napoli