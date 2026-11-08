Spalletti: “Il fallo di mano di Joao Mario? L’ho visto in campo. Ogni tanto ci perdiamo in un bicchiere d’acqua”

08/11/2026 | 23:27:23

Le parole di Luciano Spalletti a Dazn: “Ogni tanto affoghiamo in un bicchiere d’acqua e perdiamo sicurezza nel giocare. Non riusciamo a essere costanti come rendimento. In alcuni momenti si accetta la situazione senza agire e si rimane nel dubbio. I dubbiosi non portano mai a casa cose importanti. Il rigore di Joao Mario non ho bisogno di rivederlo, l’ho già visto in campo. La scelta è stata dettata dal fatto che loro ti vengono ad aggredire e non abbiamo una grande costruzione da dietro quindi bisogna andare diretti sulle punte. Anche se questa non è la qualità primaria di Woltemade perchè poi ha difficoltà a tenerla, lui è più di palleggio e protezione con la squadra. Kolo Muani ora sta un po’ meglio, con questa condizione e ritrovata verve si può mettere da qualsiasi parte e lui porta a casa la prestazione”.

foto x juve