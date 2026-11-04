Spalletti: “I giocatori qui sono abituati a vedere andare via gli allenatori. Alajbegovic domani gioca un bel pezzo di gara”

04/11/2026 | 19:19:02

Luciano Spalletti presenta la sfida contro l’AZ Alkmaar, in programma giovedì alle 21:00, in conferenza stampa.

“Avere la fiducia contribuisce ad avere forza nell’ambiente e con la squadra, soprattutto perché qui negli ultimi anni i giocatori sono abituati a vedere andare via gli allenatori. Prendersi delle responsabilità è fondamentale e nell’ultima partita i giocatori l’hanno voluta vincere. Avere vicino Carnevali, Massara, Ottolini mi dà la sensazione di essere all’interno della famiglia della mia esperienza calcistica. Con Carnevali mi conosco da parecchio tempo e, da quando è arrivato, è chiaro nel ripetermi gli stessi concetti e la sua dimostrazione di stima”.

Sull’AZ: “Il loro allenatore ha fatto la trafila del settore giovanile e conosce benissimo la filosofia del club. Sotto l’aspetto della volontà, sarà chiaro ciò che avremo davanti. Loro cercano di giocare sempre con la palla a terra. Hanno un attaccante forte (Meerdink) e due esterni che puntano l’uomo. Costruiscono a tre ma amano svariare”.

Su Alajbegovic: “Ha 19 anni e la Juventus ha investito sul suo talento sia nell’immediato che soprattutto per il futuro. Gli stiamo lasciando fare delle esperienze però, viste le tante assenze, ha dovuto prendersi delle responsabilità. Ha aiutato nel fare qualcosa di diverso alla squadra, anche quando non è riuscito a incidere. Domani sera, prima o dopo, dovrà giocare un bel pezzo di partita”.

Sulla formazione: “Sarr gioca dall’inizio. In attacco ne giocheranno tre. Cambiaso è fresco e giocherà dall’inizio. Douglas Luiz dovrà riposare. Cabal viene da un periodo in cui è stato fermo e c’è la massima attenzione. Uno fra Lucumi e Bremer dovrà riposare”.

Foto: X Juventus