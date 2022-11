Spalletti: “I calciatori hanno fatto una prima parte da marziani. Ringrazio tutti i collaboratori”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha parlato della vittoria contro l’Udinese.

Queste le sue parole: “Un ringraziamento ai calciatori per la disponibilità che hanno avuto verso i compagni, l’hanno messa davanti alla disponibilità per se stessi. Hanno fatto una prima parte di campionato da marziani, li ringrazio per quello che hanno fatto per la squadra e per me. Ringrazio tutti i miei collaboratori, ora ci sono questi giorni di riposo che fanno bene. Sono convinto che ci fosse bisogno di questa sosta, è un ‘tritacervelli’ l’andamento del campionato in questa maniera qui e spesso si mette a rischio la salute dei calciatori. Se non si cambia spesso è impossibile tenere certi ritmi”.

Foto: twitter Napoli