Spalletti: “Ho visto bene in faccia i ragazzi, sono convinto avranno una reazione. La pressione è un ambiente naturale per noi”

08/05/2026 | 12:20:19

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce. Queste le sue parole:

“Le certezze per questo finale di stagione? In momenti come questi, quello di cui c’è bisogno è la responsabilità perché è la sofferenza a dartela. Questa settimana abbiamo sofferto. Le certezze sono rappresentate dall’impegno dei ragazzi che vedo da quando sono arrivato. Quando non si vince dentro questo spogliatoio si sta male, la squadra ha un dolore e ti insegna delle cose. Ho visto bene in faccia i ragazzi: sono convinto avranno una reazione. Il carattere viene fuori quando qualcosa non ti va bene e devi ribaltarlo. Se nella volata Champions servono carattere o tecnica? C’è un po’ di tutto. Si riduce tutto a quei momenti lì perché c’è carattere, gioco di squadra e interpretazioni dei momenti. Quando il calcio è a basso punteggio è determinato dall’episodio. La pressione è un ambiente naturale per noi. Ma in questi momenti uno riesce a individuare il momento fondamentale”.

Foto: X Juventus