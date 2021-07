Spalletti: “Ho una squadra forte e convinta di esserlo. Col fiato sul collo si trovano più stimoli”

Settimo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro, in serata sono scesi in piazza Piotr Zielinski, Matteo Politano e Luciano Spalletti per rispondere alle domande dei tifosi.

Ecco le parole di Luciano Spalletti: “E’ un piacere essere qui, di solito questi incontri servono per avvicinare i tifosi, ma il piacere è nostro perché per noi passa molto anche da quello che sentono i tifosi, spesso alcune cose ci sfuggono e oggi quindi siamo felici di stare insieme a voi”.

Che idea si è fatto dopo i primi giorni di ritiro?

“Mi sono convinto di quello che pensavo prima di arrivare, ho a disposizione una squadra forte e volevo rendermi conto direttamente di quanto erano convinti di esserlo, ora già ricevuto mezza risposta. I ragazzi ne sono convinti, i nostri calciatori hanno bisogno anche dell’entusiasmo del pubblico ma è attraverso l’impegno che avremo più risposte perché Napoli è una piazza importante, una presenza massiccia che a volte può sembrare pesante, ma non è così, è tramite il fiato sul collo che si trovano gli stimoli migliori”.