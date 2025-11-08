Spalletti: “Ho ringraziato i giocatori per la disponibilità che mi hanno fatto vedere. Conceicao e Yildiz? Dobbiamo metterli nelle condizioni di giocare nella metà campo offensiva”

08/11/2025 | 17:45:16

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima del derby contro il Torino. Queste le sue parole:

“Cosa mi aspetto? Ho ringraziato i giocatori per la disponibilità che mi hanno fatto vedere, poi è importante ogni partita metterci qualcosina in più, a mettercene tante insieme si rischia di fare confusione. Al momento le risposte sono molto positive. Conceicao e Yildiz? Dobbiamo metterli nelle condizioni di giocare nella metà campo offensiva, così spendono meno in difesa. Siamo in grado di supportare due come loro dietro Vlahovic, al momento andiamo avanti così e poi vedremo. C’è il rischio della stanchezza dell’ultima partita, però c’era un po’ bisogno di confermare la formazione”.

Foto: Facebook Juventus