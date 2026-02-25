Spalletti: “Ho le sensazioni positive delle grandi serate”

25/02/2026 | 20:50:30

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato a Prime Video prima della gara contro il Galatasaray.

Queste le sue parole: “Bellissimo, sono sensazioni delle grandi serate, delle partite non comuni, non normali. E’ chiaro che imprese come ci vorrebbe nella serata di questa partita, si costruiscono attraverso la qualità della squadra intera, non dietro una giocata di un singolo calciatore, dietro un comportamento di equilibrio, dietro una conoscenza di quello che sarà il comportamento dentro le fasi di sviluppo della partita”.

Mckennie giocherà sulla fascia sinistra, anche se conosciamo la sua vena realizzativa. Quanto le dispiace non averlo nella fase avanzata?

“Sì, anche perchè secondo noi lui si esprime meglio di tutti lasciandolo un po’ libero dietro la punta di poter agire negli spazi che lui vuole, però stasera abbiamo delle necessità, perchè loro hanno degli esterni molto forti nell’uno contro uno e abbiamo delle defezioni che ci hanno portato a scegliere gli uomini migliori a disposizione mettendolo in quel ruolo lì”.

La tua strategia oggi farà la differenza per fargli capire la compattezza della squadra, non il singolo. Sono convinto che avrai fatto il meglio per prepararli.

“Speriamo di sì, ce l’abbiamo messa tutta”.

Foto: sito Juventus