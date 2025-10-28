Spalletti: “Ho l’ambizione di rimettere a posto quel che mi è successo. Allenare la Juventus potrebbe essere la fortuna di qualsiasi allenatore”

28/10/2025 | 13:35:58

Luciano Spalletti ha parlato nel cinema teatro Anteo di Milano durante un evento per illustrazione della réclame girata a Roma insieme a Francesco Totti. Queste le sue parole riportate da La Gazzetta dello Sport:

“Il mio futuro? Io sto bene. Ho l’ambizione di rimettere a posto quel che mi è successo. Aspetto con serenità quel che mi passa davanti”. La Juventus è un grande club con una grande storia. Secondo me tutti la allenerebbero volentieri, potrebbe essere la fortuna di qualsiasi allenatore”.

Foto: FIGC.it