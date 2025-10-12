Spalletti: “Ho fatto una brutta figura con l’Italia, sono stati commessi degli errori”

12/10/2025 | 11:25:24

Intervenuto al Festival dello sport, Luciano Spalletti ha parlato della sua carriera e della Nazionale: “Gattuso è uno di talento, quelle qualità lì servono. Non tutti ce l’hanno certe doti a quel livello lì. Io ho fatto tutte le categorie, mi manca solo la prima categoria da giocatore. I calciatori forti ci vogliono, quando ho preso posizione forte è perché c’era un ego spropositato, per me è stato fondamentale avere un grande rapporto coi calciatori, io li ho amati, li ho difesi a spada tratta. Mi è successo qualche volta di mettermi di traverso. Avrei preferito non fare brutta figura con la Nazionale. Ho commesso l’errore di trasferirgli troppo questo mio amore per il calcio. Ho sentito dire delle cose, per cui ho tentato di trasferirgli quello che era il mio modo di vivere questo sport, la mia professione. E lì ho sbagliato, li ho intasati per cose dette e richieste. Ora ai calciatori serve di più essere leggeri, le pressioni sono tante. Ho tentato di far capire che il calcio è una cosa seria, sono successe subito due cose antipatiche. Ci sono arrivati a prendere due giocatori nel ritiro, questa cosa non ha fatto bene”.

FOTO: Insta azzurri