Spalletti: “Ho detto che lotteremo per lo scudetto, non che lo vinceremo. Con lo Sporting sarà durissima”

03/11/2025 | 18:42:00

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con lo Sporting Lisbona: “Per che riguarda l’altra sera sono stato contento di aver fatto determinate scelte, perché mi hanno restituito delle informazioni per poter progredire con il lavoro, per poter parlare con i calciatori e per poter andare avanti. Partita difficilissima perché lo Sporting è una squadra che sa giocare a calcio. Da quando c’è Borges è una squadra lo Sporting che ha fatto vedere di saper stare in campo, di avere un’idea di gioco ben precisa. Nonostante che poi uno non riesca a codificarla se la guarda bene, perché è un po’ una caratteristica del calcio portoghese. Ma loro sono bravissimi a fare queste sostituzioni dei ruoli di questo o di quel calciatore quella zona di campo è occupata ma ci può venire chiunque, poi hanno questa qualità sulla trequarti nello stretto di palleggiare che è un’insidia per tutti. Io ho detto di lottare per vincere e non di vincere. Ma davvero sono l’allenatore della Juve? Io sono disponibile a fare sempre il meglio e fino a che la matematica non ci vieterà dobbiamo lottare per vincere qualsiasi cosa. Yildiz? Un buon punto di partenza per qualsiasi persona e andare a domandare cosa vuole sentirsi dire e dove vorrebbe giocare. Lui vorrebbe interpretare quel ruolo da interno e sulla fascia sinistra. Lui è bravo da seconda punta e da esterno. Ovviamente può disturbarlo fare dei rientri da 100 metri”.

foto x juventus