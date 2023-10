Spalletti: “Ho avuto risposte corrette. Per giocare un calcio europeo, bisogna mettere in conto le ripartenze”

Intervenuto ai microfoni della Rai, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha così commentato la sconfitta per 3-1 contro l’Inghilterra: “Abbiamo fatto la partita con delle intenzioni giuste, troppo spesso siamo condizionati dal risultato. Deve essere una cosa normale subire ripartenze, se si vuole fare un calcio europei e fisico come i club e le nazioni che insegnano come bisogna stare in campo”.

Poi ha proseguito: “Che risposte ho avuto? Corrette sulla ricerca, ma nel confronto a viso aperto qualche correzione va fatta. Spesso abbiamo subito la forza fisica e in altri casi l’anticipazione delle idee del calcio che bisogna andare a giocare. Bisogna vedere oltre al primo passaggio e aspettarci l’aggressione. Troppe volte siamo rimasti sorpresi”.

Infine: “Abbiamo fatto una buona partita e abbiamo concesso cose da cui una Nazionale come l’Inghilterra tra vantaggi”.

Foto: Instagram Azzurri