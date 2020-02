Spalletti: “Ho avuto dei contatti col Milan, non siamo andati oltre. L’Inter ha scelto di pagarmi per stare a casa”

Luciano Spalletti, in occasione del Gran Galà del Calcio Italian Sport Awards, ha parlato toccando diversi temi: “Penso che il Napoli abbia scelto bene. Gattuso è un allenatore giovane, emergente, che sta mettendo a posto le cose. Io non sono stato contattato dal Napoli. Sono stato contattato dal Milan, come sapete dopo poco che ero stato esonerato. Poi è stato deciso di pagarmi rimanendo a casa e sono rimasto a casa. Ci sono stati dei ragionamenti dove poi il finale è stato questo qui. Si prende atto delle conclusioni a cui si è arrivati”.

