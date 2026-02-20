Spalletti: “Grazia a Kalulu? Richiesta per due ingiustizie evidenti, la società ha fatto bene”

20/02/2026 | 16:12:37

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Como: “La richiesta di grazie per Kalulu? È una richiesta della società per due ingiustizie evidenti. La società ha fatto bene”. Bremer non sarà della partita, David è convocato e non ha probabilmente addosso una sicurezza di poter giocare tutta la partita però viene con noi e poi valuteremo se farlo giocare subito e se ne avremo bisogno, sono valutazioni ch evanno fatte con calma”.

foto x juve