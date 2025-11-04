Spalletti: “Grande prestazione, siamo fiduciosi. Abbiamo qualità e tanta roba tra le mani”

04/11/2025 | 23:34:54

Luciano Spalletti ha parlato a Sky dopo il match dopo con lo Sporting: “Loro sono una buonissima squadra, perchè se si va a vedere le partite loro giocano un calcio offensivo, un calcio importante da un punto di vista di fase di possesso, hanno queste riaggrressioni feroci. Noi abbiamo avuto un inizio complicato, poi c’è stata questa bellissima reazione, avevamo la partita in mano, poi meritavamo di andare anche in vantaggio. Ci sono state 2-3 situazioni create in maniera corretta. Abbiamo perso troppi palloni quando li abbiamo presi, siamo stati un po’ sporchi nella qualità delle giocate, all’inizio quando ci hanno aggredito non siamo riusciti a far partire bene l’azione, però poi in generale la squadra ha fatto una grande prestazione. Quello che mi dà soddisfazione e mi fa essere fiducioso è che noi abbiamo roba nelle mani, perchè ci sono dei calciatori che sono forti e hanno fatto vedere le qualità che poi sono quelle che fanno la differenza dentro la partita, questi uno contro uno, questa qualità di saltare l’uomo, questa forza che ha messo Dusan durante tutta la partita. Poi dobbiamo migliorare sotto l’aspetto della manovra, della velocità della palla, nel farla circolare quando siamo in fase di possesso. Però laggiù abbiamo soluzioni, abbiamo qualità”.

foto x juve