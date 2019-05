Spalletti: “Abbiamo giocato con il cuore. L’Empoli avrebbe meritato la salvezza. Su Icardi e il mio futuro…”

Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport poco dopo il successo ottenuto dai neroazzurri contro l’Empoli: “Mi aspettavo una gara così. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo giocato col cuore. Il caso Icardi? Quando si prendono delle decisioni è normale che si scontenti qualcuno. Ognuno ha il suo carattere, io ho il mio e ritengo che le situazioni vadano affrontate. Conte sulla panchina dell’Inter? Non lo so. Dopo l’Ajax Allegri è stato messo in discussione, il giorno dopo Agnelli in conferenza stampa ha detto che non si sarebbe toccato niente ma alla fine ha cambiato allenatore. Secondo me si può imparare da quel comportamento. In ogni caso, io sono tranquillo. Per quanto riguarda la retrocessione dell’Empoli, mi dispiace, ho molti amici lì. Avrebbe meritato la salvezza”.

Foto: twitter ufficiale Inter