Spalletti: “Ghoulam sta bene, sarà convocato. Coppa d’Africa? Ha ragione ADL, le nazionali devastano i club”

Durante la conferenza stampa di presentazione di Fiorentina-Napoli, Luciano Spalletti si è soffermato sulla situazione in casa azzurra. Di seguito le sue dichiarazioni:

L’analisi sul Killer instinct

“Si allena l’istinto del killer o viene da sé? Fa un po’ parte dei ragionamenti in generale. In fondo al campionato chi ha saputo gestire meglio certi episodi e certi atteggiamenti che passano a volte all’improvviso nel campo di gioco: sia quello di una reazione, di saper girare in porta un pallone che viene da una deviazione. Bisogna farsi trovare pronti. In questi episodi si fanno i complimenti a Osimhen visto che dopo quell’espulsione col Venezia non ha mai avuto più una reazione del genere. Gli si dice bravo perché ha capito che è un comportamento che non deve avere. Poi farsi trovare al posto giusto dopo una deviazione è istinto del calciatore. Si parla delle qualità di Osimhen, ma a volte però deve essere capace di farsi trovare nel punto giusto invece che rincorrere il pallone”.

Sul suo lavoro alla guida della squadra azzurra

“Ho avuto la fortuna di aver allenato in qualche piazza importante ed esser stato a contatto con situazioni simili. A volte quando inizi non sai che direzione prende la cosa nella gestione, io però ho già allenato, la direzione l’ho già presa. Qui ho una squadra che anche negli anni precedente ha fatto bene, seppur tra alti bassi. E’ una squadra che conosce il comportamento di una big. La Fiorentina questo lo doveva imparare e Italiano gliel’ha insegnato in poco tempo. La Fiorentina viene addosso forte, viene a prenderti palla, ti sfida. Ha vinto tante partite, diverse fuori casa. Ho visto fare alla Fiorentina con l’Inter un primo tempo perfetto, da grande squadra”.

Su Ghoulam

“Sarà convocato? Sì, viene con noi. Devo dire che sta bene? Se lo porto vuol dire che sta bene, è a disposizione”.

Sulla Coppa d’Africa a gennaio

“Trovo che sia regolare un torneo che toglierà al Napoli 4-5 giocatori nella fase cruciale della stagione? Su questo c’è una partita aperta di De Laurentiis che mi vede totalmente al suo fianco. Io non spendo soldi pagando questi calciatori, lui sì. E ha ragione quando dice che le nazionali a volte devastano i club. Noi dobbiamo gestirla questa stagione in una maniera o in un’altra, ci sono diverse insidie. Avendo fatto dei calcoli e la possibilità di rimetterci mano, siamo convinti che ci sarà sempre un Napoli attrezzato per combattere con tutti”.

Sul dualismo Meret-Ospina

“Sono due portieri forti. Quando ci sono due calciatori forti, a uno gli si fa posto nella postazione vicina. In questo caso non si può fare perché due portieri non si possono far giocare. Si rischia di andare a penalizzare quello che non viene scelto. Ci saranno dei momenti in cui la condizione può salire o calare e prendo in considerazione l’eventuale novità. Sennò è sempre il campo, quello che loro fanno a darmi le indicazioni, mettendoci anche qualche punto di vista. Sono due portieri fortissimi”.

Su Mertens

“Mertens è a posto. Io avevo fatto delle valutazioni per farlo giocare un po’ contro lo Spartak, poi lo scorrimento della partita ha ribaltato i calcoli, è venuta fuori una partita differente e quindi ho utilizzato qualche altro calciatore che non avrei voluto usare per riprendere il risultato”.

Sul VAR

“Quando c’è un episodio in area di rigore e sono a vedere la partita, mi giro verso chi mi sta accanto e mi chiedo se il rigore c’è o no. La VAR viene così invocata. E’ un’evoluzione della classe arbitrale, è corretto che ci sia. E’ giusto che il VAR intervengo, se si legge il regolamento è tutto abbastanza chiaro. Poi ci sono alcuni episodi sottili in cui si buttano dentro tutti, ma è una cosa bella quella del VAR”.

Su Osimhen contro la Fiorentina

“Ci sono sempre delle soluzioni quando qualcuno tenta di crearti problemi. Ci vuole personalità. Noi dobbiamo avere il coraggio di affrontare i problemi, senza cercare degli alibi. Non bisogna sempre dare la colpa a qualcun altro. Se loro ci vengono forte addosso noi dobbiamo giocare palla veloce e precisa. Gli attaccanti devono capire quando dare una mano, venire incontro perché c’è bisogno di aiuto quando ti vengono a prendere velocemente e non ti danno tempo. Dopo aver trovato uno scarico è un’altra cosa, ma finché la palla non si è buttata addosso all’attaccante e lui non è stato bravo a proteggerla, poi metterla nello spazio e pulirla diventa difficile”.

