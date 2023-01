Spalletti: “Gestiremo bene la sconfitta. Osimhen? Con Acerbi non era facile”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Luciano Spalletti ha così analizzato la sconfitta arrivata per mano dell’Inter: “L’Inter ha giocato come sempre. Sono venuti addosso con Calha a Lobotka, e noi dovevamo essere più bravi in quei frangenti. Non siamo riusciti a farla girare con la stessa qualità di sempre. I loro centrocampisti sono riusciti sempre a contrastare i nostri terzini. Credo che con qualche calciatore siamo stato un po’ sotto livello rispetto al solito”. E sulla prestazione di Osimhen: “Con Acerbi non era facile, perché con queste palle lanciate è un cliente scomodo. Con una squadra del genere ci vuole più forza, più contrasto. E queste non sono le nostre migliori caratteristiche”.

Infine, sulla gestione della sconfitta: “Si gestisce bene, perché probabilmente ci si allena meglio rispetto al solito. E questo dipende da me. Bisogna allenarsi bene e trovare la forma migliore. E poi vedere cosa riusciamo a produrre”.

Foto: Twitter Napoli