Spalletti: “Genoa tostissimo da affrontare, hanno la vena di De Rossi. I giocatori non si permetterebbero mai di dire con che sistema vogliono giocare”

27/10/2026 | 16:13:48

Luciano Spalletti presenta la sfida contro il Genoa in conferenza stampa.

Sul Genoa: “Sarà un avversario tostissimo da affrontare. Un po’ per l’ambiente, un po’ per la storia società. Loro hanno la doppia soluzione: forza fisica con Osmajic che attacca lo spazio e Ostigard nei piazzati; nell’un contro uno di Messias ed El Shaarawy. Ma soprattutto ha la vena di De Rossi. Era il mio braccio armato in campo, colui che metteva in campo la tigna e la ricerca di essere squadra”.

Su Alajbegovic: “Il 352 parte dal momento attuale. In base all’andamento della partita, si può passare a un 3421 con due sottopunte in cui diversi possono giocare. Anche Kolo Muani può giocare lì. I giocatori non si permetterebbero mai di dire con che sistema voler giocare, perché mancherebbero di rispetto ai loro compagni”.

Foto: X Juventus