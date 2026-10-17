Spalletti: “Gattuso è stato il migliore, insieme a Pisacane e Alvini. Frattesi ha un grandissimo cuore”

17/10/2026 | 16:14:58

Luciano Spalletti presenta la sfida contro la Lazio, in programma domani sera alle 20:45. Le parole in conferenza stampa.

Sul recupero dopo la trasferta di Europa League e sulla Lazio: “Va sottolineato il lavoro di Gattuso. Per i risultati e il gioco che ha mostrato, è stato il migliore insieme a Pisacane e ad Alvini, hanno raccolto più di tutti. La Lazio ha una quadratura riconoscibile. Ha la dirompenza di Frattesi, che conosco personalmente. Corre, fa gol, ha un grandissimo cuore. Le giocate sorprendenti di Zaccagni e Isaksen davanti. Dovremo essere bravi e coraggiosi. Il recupero… Il giorno dopo abbiamo fatto una ricognizione di ciò che era venuto fuori, tra chi era rimasto sveglio e chi ha dormito un po’ sull’aereo. Dal punto di vista fisico non abbiamo fatto niente, né ieri, né oggi. Noi ragioniamo su tre gare, ma sarebbe una unica da 270 minuti. Abbiamo un responsabile della performance, che ha i dati di tutto. Abbiamo tre/quattro preparatori e, in base alle valutazioni, decidiamo”.

Sull’episodio di Cagliari indirizzato più ai suoi giocatori che a Pisacane: “Essere sotto pressione mi fa avere più energia. I calciatori guardano tutto, anche le mie reazioni. Mi sarebbe piaciuto avere un brutto carattere. Da questa situazione ne è venuto fuori ciò che è accaduto spesso: io non sono andato lì con l’intenzione di litigare. Ci siamo guardati in modo intenso, ma non ho fatto assolutamente niente. Vedrò la partita allo stadio, a fine primo tempo proverò a entrare in contatto telefonico con il mio staff, che è di assoluto livello”.

Foto: X Juventus